終盤を迎えた衆議院選挙。東京24区では、自民党の幹部に中道改革連合の新人ら4人が挑んでいます。カギを握るのは、いわゆる“公明票”です。注目の激戦区を取材しました。

■前回僅差で勝利…自民・萩生田候補

東京・八王子市。5人の候補者が争う激戦区、東京24区。

現職で自民党幹部の萩生田光一候補（62）の姿は5日、地元・八王子ではなく新潟にありました。

──応援演説ですか？

自民党 萩生田光一候補（62）（新潟・上越市 午後2時前）

「応援に来ました」

──自身の選挙は？

自民党 萩生田光一候補（62）

「大変です。戻りますすぐに」

◇

旧安倍派の幹部で、今回8回目の当選を目指す萩生田候補。

自民党 萩生田光一候補（62）（東京・JR八王子駅 先月27日）

「大臣も経験させていただき、党の政調会長で政策責任者も務めました。全てのキャリアは私のものじゃありません。市民のみなさん国民のみなさんに戻してこそ、初めて育てていただいた政治家の役割があると思っているんです」

“高市人気”を追い風に選挙戦を戦いますが、前回の衆院選では、政治資金収支報告書への不記載問題で自民党の公認が得られず、無所属で出馬。約7500票差の接戦の末、立憲民主党の候補者を下しました。

■八王子市の“公明票”3万1000票

この僅差での勝利を支えたとされるのが“公明票”です。

八王子市は、公明党の支持母体である「創価学会」の関連施設が多い地域。この選挙区の公明票は3万1000票にのぼり、この票の行方が勝敗を左右するともいわれています。

公明党の支持者は…。

公明党支持者

「（投票は）中道。今まで自公で連立だったから萩生田さん応援していました。今回は新しい（中道の）方」

■中道の細貝候補、公明党支援が追い風に

その公明党が立憲民主党と結党した「中道改革連合」の新人、細貝悠候補（32）。

中道改革連合 細貝悠候補（32）（東京･八王子みなみ野駅 先月）

「物価高で皆様が生活していくその厳しい中で、私たちのこの暮らしを考えている政治ができているのでしょうか」

目黒区議・都議を経て今回、急きょ萩生田候補の対抗馬として出馬しました。

公明党 山口那津男常任顧問（中道改革連合YouTubeより）

「八王子の皆さんこんにちは。なっちゃんです！」

公明党の山口常任顧問や中道の斉藤共同代表ら、公明党重鎮が続々と応援に入ります。

そんな細貝候補が力を入れるのが、“町の人の声を聞きたい”と、駅で「始発から終電まで」約21時間立ち続けるというもの。

JR八王子駅で4日、午前4時すぎ。

──おはようございます。きょうめちゃくちゃ早いですけど？

中道改革連合 細貝悠候補（32）

「早いですね。きょうは始発から終電まで、いろんな方のご意見をお聞きしたいと」

有権者

「聞きたいのは、新党になって政策変わった。それぞれ財源って…」

中道改革連合 細貝悠候補（32）

「そうですね確かに」

公明党の支援も追い風に、初当選を目指します。

■国民民主党は選挙区で最年少、細屋候補

この選挙区で最年少の30歳で挑むのは、国民民主党の新人、細屋椋候補（30）。インフラ整備など町作りを訴えますが…。

国民民主党 細屋椋候補（30）

「車は茨城の知人から提供いただいた『つくばナンバー』で」

急きょ決まったという出馬に、要所要所に手作り感も。

国民民主党 細屋椋候補（30）

「なかなか町作りが発展していかなかった。30年間変わらなかったものが、10年20年たったってもう変わらないですよ」

■参政党の與倉候補、無所属の深田候補

「今回は3回目（の選挙）になります」

初の当選を目指すのは、元介護職員で参政党の新人、與倉さゆり候補。

参政党 與倉さゆり候補（41）

「まず減税、消費税とインボイス制度の廃止を強く強く訴えてまいります」

◇

「もえぴです、よろしくお願いします」

ITアナリストで無所属の新人、深田萌絵候補は。

無所属 深田萌絵候補（47）

「今までの既存政党、自民党などが作ってきたその制度の中で苦しんでいる国民を救うことに注力していきたい」

◇

運命の投開票日まで、あと3日です。