今年の全国高校サッカー選手権でベスト8に入った大津高校。その主力として活躍した村上慶選手が、卒業後、J1横浜F・マリノスの選手としてプロの道に進みます。



村上選手は、マリノスの宮崎キャンプに参加しました。

第104回全国高校サッカー選手権大会で大津高校をベスト8に導いた村上選手は、選手権を振り返り、「決勝まで行ってみんなと全国制覇したかったですけれど、あんまり悔いが残らず最後の試合楽しくみんなでやれたので良かったかなと。」と話していました。

そして宮崎キャンプでは…



飯田嘉太アナウンサーリポート「平日にもかかわらず、多くのマリノスサポーターが駆けつけている宮崎キャンプ3日目。サポーターが見守る中、村上慶選手も今練習に参加しています。」



J1・横浜F・マリノスに入団が決まった村上選手は、1月10日、チームに合流し19日から宮崎で始まったキャンプでも元気な姿を見せていました。



大津2年時の選手権ではCB、3年ではSBを任されていましたが、この日の練習では左SBでのプレーが目立ちます。ただ、練習開始1時間が経った頃には…



飯田嘉太アナウンサーリポート「今日、最後のトレーニング。ここで初めて村上選手、右サイドバックに入っています。」

プロ相手にも大きなミスなく練習をやり遂げると、練習後にはチームメイトと仲良く談笑する姿も見られました。



練習終わりに村上選手は、「左の方も最近やってるんで、左は感触よくやれてるし、右も元々やってて慣れてるんで、開幕戦に向けて試合に絡めるようなところを目標にやっていこうかなって考えています。」と話していました。



Q大津での高校3年間で得られたものは？



村上選手「一番は人間性の部分で大きく成長できましたし、（部の理念）『凡事徹底（当たり前のことを人並み以上に一生懸命やり抜くこと）』のところっていうのは3年間やり続けてたと思ってるんで、これからの人生もこの言葉は大事にしてやっていこうかなと」

マリノスの大島秀夫監督は、村上選手について、「理解も高い、技術もある、もちろん身体的なものもトータルで揃っている。本当にバランスのいいプレーヤーだと思っています。」と述べ、「開幕スタメンの可能性は？」との質問には、「可能性は0ではないです。ただ、本当に頑張らないとそれも難しいかなと。」と話していました。

百年構想リーグの開幕戦は、6日、横浜でFC町田ゼルビアと対戦します。