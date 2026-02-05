お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（49）が5日、自身のX（旧ツイッター）を更新。投稿が反響を呼んでいる。

真栄田はヤクルト飲料の画像と共に「凄いなって思った事があって」と書き出し投稿。「今日さ、ある場所で人が倒れたのよ。で気づいた人が大声で助け求めてさ。俺はそれ聞いて救急車呼ぶように、施設の人に連絡したけどさ、現場に行くと騒然としていて、倒れた人をみなが囲んでいたがパニックだった。倒れた人は、息をしていなくて、みんな戸惑っててさ、俺も呆然とただ立ちつくしてさ、そんな中、一人落ち着いて皆に指示を出して、『AED！』とAEDを求め、来るまで心臓マッサージして、来たAEDを倒れた人の心臓部にあてて、処置した男の人がいたのよ」。

「その人、元ヤクルトの投手、五十嵐さんでさ」と、かつてプロ野球ヤクルトに所属し、メジャーリーグでもプレーした五十嵐亮太氏だったと明かした。

「やっぱりプロって凄いというか、あんな状況で落ちついて行動してさ。もちろん他の協力していた方々もいて、みんな凄いなと思ったけど。その後、救急車が来て運ばれて、聞いたらその倒れた人は一命をとりとめたそうです」と報告。

「それは処置が早かったからだと思う。いざという時に、その人の本当のとこというか、なんか出るよね。最近、俺は特に応援している野球チームもなかったけど、今日から俺はヤクルトスワローズファンになったよ」とらしく続けた。