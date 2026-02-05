お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃん、金ちゃんが５日に自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「鬼越トマホーク喧嘩チャンネル」を更新した。

この日は、昨年のＭ−１グランプリで準優勝に輝いたドンデコルテ・渡辺銀次、小橋共作をゲストに招いた。

鬼越の２人は、東京都立大学卒業と高学歴の渡辺に触れつつ、小橋に「超、頭良さそうな大学出てない？」と聞いた。

小橋「これがちょっと、ややこしい話なんですけど…。メリーランド大学ですよね。メリーランド州立メリーランド大学っていうのに通ってた時期がありまして」と説明。

つづけて「僕、英語めっちゃ勉強してたんで、入ったんですよ。そしたら英語が全くついていけなくて。大学の知識を英語で言われても全然ダメで。『もう、すぐやめたいな』ってなって。先生に相談したんですよ。そしたら、日本の大学と制度が違うらしくて。『退学届とかがないよ』って言われて。単位を取るごとにお金を払うんで来なければいいだけだと。僕が聞いたのは『８年間で１単位も取らなかったら勝手に除籍になるから。来なければいいし、考えが変わったらまた来ればいいよ』って」と話した。

小橋は「で、僕はもう行かなかったんですよ。あれから１５年経って。去年ぐらいにメールがまた…。来はじめて。その大学から英語で。それを読み取ってみたら『何で、お前学校来ないの？』っていうメールが…」と苦笑。渡辺が小橋を指しながら「実は学生お笑いなんだよ…」と紹介すると、良ちゃんは「現役の？」と爆笑していた。