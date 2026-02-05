気分上がるーーーッッ♡【3COINS】売り切れる前に急いで！「おしゃれ雑貨」

収納雑貨、キッチン雑貨、美容グッズなど、幅広いジャンルが揃う【3COINS（スリーコインズ）】。購買意欲が高まりそうなおしゃれなビジュアルの商品が多いのも魅力です。SNSでひとたび話題になると、入手困難になることも。今回は、買い逃すと売り切れてしまいそうな「おしゃれ雑貨」を紹介します。

この可愛さとあたたかさに手放せなくなりそう

ツートンカラー × フェイクファー素材という心くすぐられるデザインが人気の「ツートンポコポコファースリッパ」。ふわふわと肌触りが良さそうで、履いているだけで足裏からつま先まであたためてくれそうです。カラーバリエーションは、ベージュピンク・グレーホワイト・ブラウンベージュの3色展開。どの色も可愛いので、冬の来客用スリッパとして色違いで揃えるのもおすすめ。

乾燥が気になる冬のヘアケアに

「メタルトリートメントコーム」は、冬場の乾燥でパサつきやすい髪の毛を丁寧にケアしたいときにおすすめ。交互に配置されたコームによって、髪の絡まりがほぐれやすくなっています。濡れた髪にも乾いた髪にも使えて、トリートメント・ヘアミルク・オイルなどを均一に塗布しやすくなっています。

実用性にもビジュアルにも満足できそうな【3COINS】の「おしゃれ雑貨」。メタルトリートメントコームは、一部店舗限定の商品のため、気になる人はぜひオンラインストアでチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@3coins_kuro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる