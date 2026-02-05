女優のシドニー・スウィーニー（28）が、美容分野への進出を視野に入れていると報じられている。先日、自身のランジェリーブランド「SYRN」を立ち上げたばかりのシドニーの今後の展開を示唆する動きが明らかになった。



【写真】人気女優 アパレルブランドのCMが物議を呼んだことも

WWDによると、商標弁護士ジョシュ・ガーバンが、1月16日付で米国特許商標庁に提出された「SYRN」に関する商標出願を確認。申請内容にはスキンケア製品や美容ケア用品、化粧品が含まれており、美容分野への参入を示すものとみられている。



ドラマ「ユーフォリアEUPHORIA」などで知られるシドニーは先週、SYRNを正式にローンチ。全44サイズ展開で、「Comfy(快適)」「Playful（遊び心）」「Romantic（ロマンティック）」「Seductress（魅惑的）」という4つのモードに分かれているのが特徴だ。



SYRNはキム・カーダシアンの「SKIMS」やリアーナの「サヴェージ×フェンティ」に対抗するブランドを目指しているとされており、今後の事業拡大に注目が集まっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）