高弾性グラファイト採用！FST JAPAN「KBS TG BLACK」

FST JAPANから、ゴルフシャフトブランド「KBS」のウッド用プレミアムグラファイトシャフト「KBS TG BLACK」が登場。

高弾性グラファイト構造で強弾道と安定性を実現し、ツアープロから幅広いゴルファーまで飛距離性能を実感できるシャフトです。

FST JAPAN「KBS TG BLACK」

価格：40,700円（税込）。

発売日：2026年2月13日。

KBS（FST JAPANが展開するゴルフシャフトブランド）の「TG BLACK（ツアーグラファイト ブラック）」は、KBS WOODモデルの頂点に立つプレミアムグラファイトシャフトです。

ツアープロによる度重なるテストを経て完成したモデルで、強弾道・優れたボールのつかまり・安定性・最大飛距離性能を高い次元で両立しています。

現在発売中の「KBS PGW」「KBS TOUR DRIVEN」「KBS MAX HL」と併せて、ウッド用シャフトは全4種類のラインナップになります。

詳細

重量は40g、50g、60g、70g、80gの5種類。

フレックスはR、S、X、TX、TXXの5種類。

23SKUの組み合わせから、自分に合ったしなりのタイミングを選択できます。

高弾性グラファイト構造を採用し、エネルギーの伝達効率が向上。

ボールのばらつきを抑え、低弾道・低スピンを求めるプレーヤーに好まれる力強い弾道を実現しています。

強化した先端部構造により、ボールを叩きにいってもあたり負けしにくく、高いコントロール性能を発揮。

スムースなEIカーブで設計され、くせのないしなりと卓越したフィーリングを提供します。

スペック

EIカーブとは、シャフトの曲げ剛性を示す指標で、スイング中のシャフトのしなり方を表しています。

KBS TG BLACKはスムースなEIカーブを採用することで、スイング全体を通して自然なしなりを実現しています。

飛距離を伸ばしたいゴルファーや、ドライバーショットの安定性を求めるプレーヤーに最適なシャフトです。

23種類の重量・フレックスの組み合わせから選べるため、初心者から上級者まで幅広いレベルに対応できます。

ツアープロのテストを経て完成したモデルなので、本格的なパフォーマンスを求める方にも満足いただけます。

FAQ

Q. KBS TG BLACKの価格は？

A. 40,700円（税込）です。

Q. 発売日はいつですか？

A. 2026年2月13日発売です。

Q. 重量は何種類ありますか？

A. 40g、50g、60g、70g、80gの5種類から選べます。

Q. フレックスは何種類ありますか？

A. R、S、X、TX、TXXの5種類から選べます。

Q. KBSのウッド用シャフトは全部で何種類ですか？

A. TG BLACKを含めて、PGW、TOUR DRIVEN、MAX HLと全4種類のラインナップです。

