２月１日のＷＩＮ５は、通算１０度目の的中なし。１６度目のキャリーオーバーとなり、５億３９９０万５２４０円が８日開催に繰り越しされた。出走馬が確定した第７６回東京新聞杯・Ｇ３（８日、東京）を筆頭に、今週も一筋縄ではいかなさそうなレースが並ぶが、美浦の坂本達洋記者が枠順確定前に意欲の“先行予想”を行った。

５億３９９０万円超にはやはり、胸が騒ぐ。１日のＷＩＮ５の結果はまさかのキャリーオーバー。発表された直後は、ただ、驚いただけだったが、徐々に心のなかがヒートアップ。住宅ローンを完済とまではいかなくても、一部繰り上げ返済を狙って鼻息は荒くなった。

むやみに点数を増やさず、メリハリの利いた買い方を心がけたい。東京１０Ｒ、京都１０、１１Ｒの３レースは点数を絞り、荒れそうな小倉と東京の１１Ｒは多めに頭数を選択すべきとみる。特に東京１０Ｒ・初音Ｓと京都１１Ｒ・きさらぎ賞は、それぞれ１２頭立て、９頭立てと比較的少頭数のメンバー構成で、この２レースをうまく突破できるかが、ポイントなのは言うまでもない。

キーマンは先週末終了時点で関東トップの今年６勝を挙げている上原佑調教師だ。京都１０、１１Ｒにそれぞれ有力馬を送り込んでいる。いずれも「通用していい」（ポッドベイダー）、「楽しみが大きい」（ゴーイントゥスカイ）とトーンが高く、この新進気鋭の厩舎の勢いも予想に加味しておく必要がある。

（坂本 達洋）

【京都１０Ｒ・見解】ポッドベイダーが前走以上の出来で巻き返す。ダート重賞初挑戦だった前走のカペラＳ（７着）も、しまいで脚は使えており、ここは立ち回りひとつか。Ｂ着用の近２走が好内容のナムラフランクは外せない。テイエムトッキュウの逃げ切りに要注意。

【東京１０Ｒ・見解】前走のエリザベス女王杯で０秒４差の４着に好走したリンクスティップが主役だ。桜花賞３着と実績上位で、ここは“１点突破”も考えて手堅い決着を期待する。ミッキーツインクルの前残りに警戒。大崩れのないロジシルバーが穴で不気味。

【小倉１１Ｒ・見解】１２頭立てでも粒ぞろいのメンバーで難解な一戦だ。当舞台２戦２勝の小倉巧者アスクドゥポルテは、叩いた上積みも見込めて期待できる。素質上位のレーゼドラマは、かみ合えば反撃可能。小倉は好相性のドラゴンヘッドが滞在２戦目で一発。

【京都１１Ｒ・見解】ゴーイントゥスカイは、前走の京都２歳Ｓ３着が負けて強しの内容。コンビを組む荻野極も好感触なら、人気でも押さえたい。狙いは実績上位のゾロアストロと素質馬のエムズビギンあたりまでにとどめたいが、ラフターラインズが好調教で穴。

【東京１１Ｒ・見解】一筋縄ではいかなそうなメンバーで手広く狙いたい。実績上位のウォーターリヒト、エルトンバローズ、オフトレイルはもちろん、出来の良さが目を引くエンペラーズソードも軽視禁物だ。距離短縮で折り合えればシリウスコルトが侮れない。

※見解はあくまで枠順確定前のものです。

◆１日のＷＩＮ５ 今年初めてキャリーオーバーで、発売票数は７７１万２９３２票。対象１レース目の京都１０Ｒ（八坂Ｓ）は伏兵７番人気のメイショウゲキリンが勝利し、一気に８万５３９１票に減少。２レース目の東京１０Ｒ（節分Ｓ）は２番人気のウイントワイライトが勝つも１万５１４票となった。３レース目の小倉１１Ｒ（門司Ｓ）は５番人気コトホドサヨウニの勝利で、６７１票まで減った。４レース目の京都１１Ｒ（シルクロードＳ）では、１６番人気のフィオライアが勝ったため、残りは８票に。最後の東京１１Ｒ（根岸Ｓ）は６番人気のロードフォンスが勝利し、的中なしとなった。通算１０度目の的中なしで、１６度目のキャリーオーバー。５億３９９０万５２４０円が８日に繰り越しとなった。

◆前回キャリーオーバー後のＷＩＮ５ ２５年１０月４日の発売分に的中票がなし。２億５７０６万３６６０円のキャリーオーバーが発生したが翌５日に、歴代４位の高配当４億７５１７万１０４０円が飛び出した。発売票数２３６１万７７０７票でスタート。対象１レース目でブービー１６番人気馬が勝ち、いきなり６万２７９５票に激減。２レース目は４番人気馬が勝って３１５１票となり、３レース目の８番人気馬の勝利で、１９９票まで減った。４レース目は５番人気馬（残り１５票）、５レース目も５番人気馬が勝ち、４票が残った。なお、この日の売り上げは２３億円以上となった。