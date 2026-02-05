親子で夢中になれる！ユーエスマート「キッズランドUS 千葉富里店」

ユーエスマートは、千葉県富里市の商業施設「ベイシア富里店」内に、室内遊び場『キッズランドUS 千葉富里店』を2026年1月23日（金）にオープンしました。

三階建ての超巨大ジャングルジムやセルフ写真館など、約30種類以上のユニークな遊びが詰まった、親子で一日中楽しめる施設です。

ユーエスマート「キッズランドUS 千葉富里店」

場所：ベイシア富里店内1階（千葉県富里市七栄532）。

オープン日：2026年1月23日（金）。

園内面積：約1,240m2。

遊びの種類：約30種類以上。

キッズランドUSは、天候に左右されにくい屋内型のキッズパークとして、家族で遊びながらくつろげる遊び場です。

受付後の出入り自由や飲食の持ち込み自由など、過ごし方の自由度が高い点も特徴です。

千葉富里店は園内面積が約1,240m2とされ、園内には約30種類以上の遊びが用意されています。

小さな子どもが体を動かして遊べるコーナーから、記念撮影を楽しめる設備まで、幅広い遊び方ができる施設です。

ボールプール・セルフ写真館

宇宙空間のような演出を取り入れたボールプールは、カラフルなボールの広がりとギミックで、視覚的にも楽しい空間です。

照明設備や撮影用衣装がそろうセルフ写真館では、スマートフォンで気軽に撮影でき、家族の記念づくりに活用できます。

牧場コーナー・乗りもの

子牛の赤ちゃんにミルクをあげるお世話ごっこができる牧場コーナーは、ごっこ遊びが好きな子どもが夢中になりやすいユニークなエリアです。

パンダメリーゴーラウンドや手回しで進む汽車などの乗りものもそろい、屋内でもアトラクション感のある遊びが楽しめます。

おままごと・ゲーム・プリクラ

お野菜の収穫やお店屋さんごっこができるおままごとコーナーは、インドア派の子どもにもおすすめのエリアです。

ゲームコーナーは、アーケードゲームをフリープレイで遊べる形で楽しめます。

また、プリクラは1家族につき1回無料で利用でき、セルフ写真館の衣装を着て撮影することも可能です。

三階建てジャングルジム・カート・公園

千葉富里店の「スーパージャングルジム」は、三階建ての超巨大ジャングルジムです。

すべり台やトンネル、吊り橋などの仕掛けがそろい、屋内でもアスレチック感覚で体を動かせるのがポイントです。

ジャングルジム内のアスレチックエリアは、複数の遊具が組み合わさり、飽きずに遊べる構造になっています。

ジャングルジム下のカートコーナーでは、好みのカートを選んでコース内をドライブでき、遊びのバリエーションを広げられます。

ブランコやシーソーなどをそろえた公園コーナーもあり、雨の日など外遊びが難しい日でも室内でアクティブに過ごせます。

室内で体を動かしたい幼児・小学生のいる家庭にとって、天候を気にせず遊びの予定を立てやすい施設です。

写真館やプリクラなど「遊ぶ」と「思い出を残す」を同時に楽しめるため、家族のおでかけの記録づくりにも向いています。

出入り自由や飲食持ち込み自由といった運用は、長時間でも自分たちのペースで過ごしやすい点がメリットになります。

ユーエスマート「キッズランドUS 千葉富里店」の紹介でした。

FAQ

Q. キッズランドUS 千葉富里店はいつオープンしましたか？

A. 2026年1月23日（金）にオープンしました。

Q. キッズランドUS 千葉富里店はどこにありますか？

A. 千葉県富里市七栄532の「ベイシア富里店」内1階にあると紹介されています。

Q. 園内にはどのくらいの遊びが用意されていますか？

A. 園内には約30種類以上のユニークな遊びがあります。

Q. 記念撮影ができる設備はありますか？

A. 照明設備や撮影用衣装を備えたセルフ写真館が用意されており、スマホで撮影できます。

Q. プリクラは利用できますか？

A. 1家族につき1回無料で利用でき、セルフ写真館の衣装で撮影することも可能です。

