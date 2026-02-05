『新劇場版 銀魂』エリザベス、炎のヒット祈願旅特番決定 すがちゃん最高No.1らお笑い芸人4人と全国へ
アニメ『銀魂』の完全新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』（13日公開）の公開を目前に控え、エリザベスと『銀魂』を愛してやまない人気芸人4人による特別番組「『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』公開記念 エリザベスが行く！炎のヒット祈願旅」が11日午前10時5分にテレビ東京ほかで放送される。
【写真】「ヒット！ヒット！」炎をバックに圧がすごいエリザベス
番組では、今回もスクリーンで大活躍のエリザベスに加え、『銀魂』好き芸人のぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1、ラランド・ニシダ、3時のヒロイン・ゆめっち、お見送り芸人しんいちが集結。映画の特大ヒットを祈願するため、「大炎上」にちなみ炎に縁のある全国各地のスポットを巡るヒット祈願旅へ。銀魂愛を撒き散らしながら全国を駆け抜ける。
番組のナレーションは石田彰が担当。番組では、アニメの名シーンを振り返るトークや、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の最新映像とともに見どころもたっぷり届ける。
また、公開を記念して『銀魂』が30分でわかるスペシャル特番が7日午前10時にテレビ東京ほかで放送される。20年におよぶ「銀魂」のテレビアニメの中からギャグ、アクション、感動のシーンを選りすぐって笑って泣ける「銀魂」の魅力を紹介。銀魂を見たことない人も銀魂好きの人も楽しめる30分で、映画の最新映像とともにその見どころも届ける。
さらに、アニメ映画『銀魂 THE FINAL』が、8日午後2時にBSテレ東で初放送される。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
今作の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。万事屋の銀時・新八・神楽の3人が、“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れる、原作史上最も熱い珠玉の名エピソード「吉原炎上篇」が完全新作アニメとして映画化される。原作・スーパーアドバイザーゴリラは空知英秋氏、監督は安藤尚也氏、監修は藤田陽一氏、脚本は岸本卓氏が務める。
【写真】「ヒット！ヒット！」炎をバックに圧がすごいエリザベス
番組では、今回もスクリーンで大活躍のエリザベスに加え、『銀魂』好き芸人のぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1、ラランド・ニシダ、3時のヒロイン・ゆめっち、お見送り芸人しんいちが集結。映画の特大ヒットを祈願するため、「大炎上」にちなみ炎に縁のある全国各地のスポットを巡るヒット祈願旅へ。銀魂愛を撒き散らしながら全国を駆け抜ける。
また、公開を記念して『銀魂』が30分でわかるスペシャル特番が7日午前10時にテレビ東京ほかで放送される。20年におよぶ「銀魂」のテレビアニメの中からギャグ、アクション、感動のシーンを選りすぐって笑って泣ける「銀魂」の魅力を紹介。銀魂を見たことない人も銀魂好きの人も楽しめる30分で、映画の最新映像とともにその見どころも届ける。
さらに、アニメ映画『銀魂 THE FINAL』が、8日午後2時にBSテレ東で初放送される。
『銀魂』は、2003年12月から『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載がスタートした空知英秋氏による漫画が原作で、架空の江戸を舞台に「天人」と呼ばれる異星人らによって支配された世界で、何でも屋の坂田銀時とそれを取り巻く人々が織りなすSF時代劇コメディー。19年6月に完結し、コミックスは累計7300万部を突破する人気作品で、06年4月にテレビ東京系でアニメの放送がスタートし、劇場アニメ化、小栗旬主演で実写映画化もされている。
今作の物語の舞台は地下遊郭都市・吉原。万事屋の銀時・新八・神楽の3人が、“夜王”鳳仙に支配され、光を失ったこの街に足を踏み入れる、原作史上最も熱い珠玉の名エピソード「吉原炎上篇」が完全新作アニメとして映画化される。原作・スーパーアドバイザーゴリラは空知英秋氏、監督は安藤尚也氏、監修は藤田陽一氏、脚本は岸本卓氏が務める。