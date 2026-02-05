工藤静香、豪華な“手作りバースデーケーキ”で次女・Koki,の誕生日を祝福「愛情たっぷりでめちゃくちゃ美味しそう」「ほんとに素敵なお母様」
歌手の工藤静香（55）が5日、自身のインスタグラムを更新。次女でモデル・俳優のKoki,が誕生日を迎えたことを報告し、豪華な手料理が並ぶバースデーの食卓を披露した。
【写真】「愛情たっぷり」工藤静香が次女・Koki,へ手作りしたバースデーケーキ
「次女23 お花をテーマにしたバースデー」と紹介し、豪勢に盛り付けられた愛情たっぷりの手料理の数々を披露。たっぷりのいちごが花のように飾り付けられたバースデーケーキや、満開の花のように盛り付けられた野菜、刺身のプレートを公開した。
工藤は「お腹いっぱい胸いっぱい 笑」と満足そうにつづり、「どんなに手間がかかっても喜んでもらえると嬉しくてね な〜んでも作りたくなりますよね。笑」と愛情にじむ“母の顔”をのぞかせた。
この投稿には誕生日を祝福する声とともに、「すご〜い」「愛情たっぷりの手作り！」「お料理にケーキに華やかで素敵で愛情たっぷりでめちゃくちゃ美味しそう」「凄く豪華で愛情たっぷりのお料理に囲まれて幸せですね」「ほんとに素敵なお母様！」など、さまざまな反響が寄せられている。
