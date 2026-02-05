【ミラノ＝岡田浩幸】ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートは６日からの団体で競技が始まる。

日本スケート連盟は５日、初日に行われる女子ショートプログラム（ＳＰ）に坂本花織（シスメックス）、ペアＳＰに三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）に吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）が出場すると発表した。

１０チームで争う団体は男女とペア、アイスダンスの４種目で実施され、日本は前回の２０２２年北京五輪で銀メダルを獲得した。今大会で日本チームの副主将を務める坂本は５日、試合会場のサブリンクでジャンプやスピンを入念に練習し、「（今回も）日本がメダル圏内にいることはすごく誇らしく、自分も参加できるのがうれしい。とにかくＳＰを精いっぱい滑り切れるように調整して挑みたい」と語った。

６日の初日はアイスダンスから競技がスタート。連覇を狙う米国は世界王者のマディソン・チョック、エバン・ベーツ組が出場予定で、ベーツは「才能豊かなチームで、金メダル獲得の大きなチャンス」と自信を見せた。吉田は「力を出し切り、次の選手へいいバトンタッチができる演技がしたい」と意気込んだ。