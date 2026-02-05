ミラノ・コルティナ五輪に出場するフィギュアスケート団体の日本代表メンバーが発表されました。

6日から始まるフィギュアスケートの団体はこの日、初日のメンバーを発表。女子ショートプログラム（SP）は坂本花織選手が出場、アイスダンスのリズムダンスは吉田唄菜選手・森田真沙也選手組、ペアスケートのSPは三浦璃来選手・木原龍一選手組が起用されます。

この日公開練習を行った坂本選手は「フィギュアは明日からスタートするので、みんながいい感じに最後の調整が出来たらいいと思います」とコメント。

前回2022年の北京五輪で日本の団体は銀メダルを獲得。今大会への意気込みについて「今回も団体に出られることはうれしいですし、前大会でメダルを取れたのは一番大きなきっかけで、日本が団体でメダル圏内にいられることがすごく誇らしいことです。それに自分も参加できるのがうれしいことなので、とにかくショートを精いっぱい滑りきれるように今日いっぱい調整をしっかりして明日挑みたいです」と語りました。