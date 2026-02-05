ギャル曽根もどハマり！子供も喜ぶ“話題のサラダ”レシピ「甘くて美味しい」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【簡単】爆速＆栄養満点！2種類の超絶品サラダ！！』という動画を投稿。今回は、ギャル曽根さんが、巷で話題になっているという簡単“サラダ”レシピを紹介してくれました！

動画内でギャル曽根さんが「巷でめちゃくちゃ流行ってるサラダあるの知ってます？」「私それハマってて」とコメントしたレシピがこちら。

◼︎にんじんサラダ

【材料】・にんじん 2本・ツナ 1缶・ゆで卵 2個・玉ねぎ（オリーブオイルで炒めたもの） 1/2個・マヨネーズ お好みの量・にんにくチューブ お好みの量・塩胡椒 お好みの量・醤油 1回し

【作り方】（1）にんじんを丸ごと濡らしたキッチンペーパーで包み、上からラップでさらに包む（2）（1）を電子レンジで柔らかくなるまで温める（3）ゆで卵を作っておく（4）薄切りにした玉ねぎをオリーブオイルで炒める（5）柔らかくなったにんじんの先端とヘタをカットし、ボウルに入れ、ツナ、ゆで卵、玉ねぎを入れる（6）（5）にマヨネーズ、にんにくチューブ、塩胡椒を入れて味付けをし、具材を潰しながら混ぜ合わせる（7）最後に醤油で味を整えれば完成

ギャル曽根さんは「にんじんは皮ごとにしたんですけど、皮なしでも全然美味しいし。お好きな食べ方で！」と教えてくれました♪

◼︎にんじんが甘くて美味しい！

出来上がったサラダを試食したギャル曽根さんは「うん！甘くて美味しい。にんじん甘いよ」と大満足の様子。

また、試食をしたスタッフさんも「甘っ！美味しい〜！めっちゃ美味しいやんこれ」「私、ポテサラよりこっちの方が好きかも」と大絶賛されていました。

野菜が苦手なお子様にも食べやすそうな味付けで、レンチンで簡単に作れるレシピ、ぜひ試してみてはいかがでしょうか？

