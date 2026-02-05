紗栄子「ふんわりマット」軽い付け心地の愛用マット系リップカラー！

紗栄子さんが自身のTikTokチャンネルに愛用リップを紹介する動画を投稿。使用感なども明かしてくれました！

■リップ

動画内に登場したのはこちら！

colorgram/ヌーディーブラーティント 05ヴィンテージレッド 1,300円（編集部調べ）

唇への密着感のあるテクスチャーで、フィットした発色を叶えてくれるマット系リップ。紗栄子さんの愛用は、深みのある血色感レッド系カラー！

動画内では、紗栄子さんが手の甲に塗る形で詳しい発色を紹介。そして、唇にもトントンと塗布しながら「軽やかなテクスチャー」とテロップで付け心地を教えてくれました。

また、続けて「ふんわりマットがお気に入り」「試してみて」とお気に入りポイントも明かしながら、ファンへおすすめしていました！

■動画もチェック

動画内では、愛用リップを詳しく紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。

@saeko_nichijyo おすすめのリップ紹介💋💫🫧💄#紗栄子の日常 #colorgram#リップ ♬ เสียงต้นฉบับ - perthxx - k r t h p l a i f x n