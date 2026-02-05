Chevonが、メジャーデビューアルバム『三者山羊』（読み：サンシャサンヨウ）を4月8日にリリースする。

（関連：Maki、Blue Mash、Chevon……地方出身バンドの故郷を彷彿とさせる楽曲 今春にメジャーデビューを果たす3組が描く風景）

同アルバムのCDには新曲を含む全13曲を収録するほか、『LIVE盤』のBlu-rayには2025年11月15日にZepp Haneda (TOKYO)で開催された『よしなに～全国編～』ファイナル公演を収録。『MV盤』のBlu-rayにはMV15曲が収録予定だ。

さらに『FC盤』は特別なBOX仕様で、2025年6月30日、11月15日にZepp Haneda (TOKYO)で開催された『Zepp ONE MAN TOUR .25 DUA･RHYTHM』、『よしなに～全国編～』の2公演を収録したDISC1と、MV15曲を収録したDISC2のBlu-ray2枚組に加えて、『大きなしぇぼんくん人形』が付属となる。また、各店舗ごとの購入者特典も発表された。

（文＝リアルサウンド編集部）