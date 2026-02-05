戦時中の水没事故で183人が犠牲となった宇部市の旧長生炭鉱では、3日から、遺骨収容のための潜水調査が始まりました。



6日から潜水調査に参加する海外のダイバー5人が揃い、会見を開きました。



山口宇部空港に到着したのは、フィンランド人ダイバーミッコ・パーシーさんです



2018年、タイで洞窟に取り残されたサッカーチームの少年ら13人を救出したことで知られます。

（タムルアン洞窟遭難事故）





ミッコ・パーシーさんのほか、タイ、インドシネア、台湾からあわせて5人のダイバーが相次いで山口県入りし、宇部市で会見を開きました。海外からの5人のダイバーは、これまで旧長生炭鉱の潜水調査を担ってきた伊左治佳孝さんの呼びかけに応じ集まりました。2024年から始まった旧長生炭鉱の潜水調査では、去年8月、伊左治さんが招いた2人の韓国人ダイバーが初めて遺骨と思みられる人骨4つを発見し収容しました。（ミッコ・パーシー）「このプロジェクトに参加させていただくことを非常に光栄に思っています」「30年以上のダイバーとしての経験と技術で伊左治さんや皆さんに貢献できれば」（ アウディタ・ハルソノ）「ただの骨ではなく誰かのおじいさんや家族かもしれないので尊重しなければいけない」「そのことがプレッシャーにもなるけれどベストを尽くします」（ソンウィット・シンラプラート）「みなさんの力で役に立てれば光栄です」潜水調査は6日から今月11日まで。6人が3人ずつ2チームに分かれ1日おきに潜水する予定となっています。