¡Ú½°±¡Áª¡Ã¿·³ã1¶è¡ÛÃæÆ»Á°¿¦¤Ë ¿·¿Í4¿Í¤¬Ä©¤à¡§¥·¥êー¥º¸õÊä¤òÄÉ¤¦⑤¡Ú¿·³ã¡Û
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤ÎÀï¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¥·¥êー¥º¡¢5²óÌÜ¤Ï¡Ú¿·³ã1¶è¡Û¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·³ã1¶è¡Û¤Ë¤Ï¡¢5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦À¾Â¼ÃÒÆàÈþ¤µ¤ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦Æâ»³¹Ò¤µ¤ó¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦¾®ÃÓ¹¬É×¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¿·¿Í¡¦°ËÆ£ÏÂÀ®¤µ¤ó¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÃæÂ¼Ê¼É×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÁªµóÀï¤â½ªÈ×¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢³ÆÅÞ¤Ï¤¤¤Þ¡¢¤É¤ó¤ÊÉ÷¸þ¤¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£1µÄÀÊ¤ò¤«¤±¤¿5¿Í¤ÎÀï¤¤¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
―――¡ãÃæÆ»¡¦Á°¡¡À¾Â¼ÃÒÆàÈþ¸õÊä¡ä
4Æü¡¢ÅÞ¤Î¡Ö½÷À¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ¹ÊóÍÑÆ°²è¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃæÆ»¤ÎÁ°¿¦¡¦À¾Â¼ÃÒÆàÈþ¤µ¤ó¡£Á°²óÁªµó¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¸øÇ§¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã1¶è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¥È¥Ã¥×¤ÎÆÀÉ¼¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·°µ¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï¿·ÅÞ¡¦ÃæÆ»¤«¤é¤Î½ÐÇÏ¡£¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¼«Ì±¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢½°±¡µÄ°÷¤ò7´üÌ³¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤â´íµ¡´¶¤ò±£¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡À¾Â¼ÃÒÆàÈþ¸õÊä
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¡¢°ìÊý¤Ç¿·¤·¤¤À¯ÅÞ¤¬¤Ç¤¤Æ¤³¤³¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢É÷¤Î¸þ¤¡¦¶¯¤µ¤¬ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Áªµó¡£¡×
½øÈ×¤ËÅà¤Ã¤¿Ï©ÌÌ¤ÇÅ¾ÅÝ¤·¡¢±¦¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¡£¥±¥¬¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÁªµóÀï¤Ç¤¹¡£À¾Â¼¤µ¤ó¤ÎÁªµó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¡¢Ä¾ÀÜ À¼¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¡£
4Æü¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Î2»þ´Ö¤Ç7¥«½ê¤Î³¹Æ¬¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡À¾Â¼ÃÒÆàÈþ¸õÊä
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»ä¤ÎÀ¼¤È¹Í¤¨¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¡£¡×
¿©ÎÁÉÊ¤ÎÊª²Á°ú¤²¼¤²¤ä²ð¸î¡¦Ê¡»ã¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤ÎÄÂ¶â¾å¾º¤Î¼Â¸½¤òÁÊ¤¨¡¢½ªÈ×¤Ï¼«Ì±°ì¶¯¤Ø¤ÎÈãÈ½¤â¶¯¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡À¾Â¼ÃÒÆàÈþ¸õÊä
¡ÖÊª²Á¹â¤ÎÃæ¤Ç³§¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë¡¢À¸³è¤Î»Ù±ç¤Ë¤·¤è¤¦¤È»ä¤¿¤Á(Î©·û)¤¬Äó½Ð¤·¤¿(¥¬¥½¥ê¥óÀÇÎ¨ÇÑ»ß)»ÃÄêË¡°Æ¤ÎÀ®Î©¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÎÏ¤¬µÕÅ¾¤·¤¿¹ñ²ñ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ê¤·¤¨¤¿¤³¤È¡£¡×
½µËö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿·³ã»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¦ËüÂå¤Ç¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¿·ÅÞ¤ò·ëÀ®¤·¤¿¸øÌÀÅÞ¤Î»ÔÂ¼¹ÀÆó¸©ËÜÉôÂåÉ½¤âÆ±ÀÊ¡£½ªÈ×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ç¤¹¡£
¢£¸øÌÀÅÞ¸©ËÜÉô »ÔÂ¼¹ÀÆóÂåÉ½
¡Ö(Q.´¶¿¨¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤¤¡©)¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´ÎÏ¤Ç¡£¤¦¤Á¤Î»Ù±ç¼Ô¤â¼ÂºÝ¤Ë¸õÊä¼Ô¤Ë²ñ¤¦¤Ê¤«¤Ç¡¢Ç®¤¤Ç®ÎÌ¤Ï¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¤È¡£¡×
¸øÌÀÅÞ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîÅÞ¶¦Æ®¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ì±ÈãÈ½É¼¤ò¤É¤ì¤À¤±¼è¤ê¹þ¤á¤ë¤«¤¬¾¡Íø¤Î¥«¥®¤Ç¤¹¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡À¾Â¼ÃÒÆàÈþ¸õÊä
¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¹ñ²ñ¡¢¤½¤ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬À¸³è¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë°ÕÌ£¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¡£¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
―――¡ã¼«Ì±¡¦¿·¡¡Æâ»³¹Ò¸õÊä¡ä
¢£¼«Ì±¡¦¿·¡¡Æâ»³¹Ò¸õÊä
¡Ö±þ±ç¤·¤è¤¦¡¢Æâ»³¹Ò¡ª¡×
¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦Æâ»³¹Ò¤µ¤ó¡£3Æü¤ÏÌó500¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤ä1¶èÆâ¤Î»ÔÄ¹¡¢¤½¤·¤ÆÅÞËÜÉô¤«¤éÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤¬±þ±ç¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼«Ì±ÅÞ ÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹
¡Ö¼«Í³Ì±¼çÅÞ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»þÂå¤È¤È¤â¤ËÃ¦Èé¤ò½Å¤Í¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¡£¤¼¤ÒÆâ»³¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë²æ¡¹¤ÎÃç´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£¡×
¢£²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö
¡Ö¹ñ¤È¿·³ã¸©¤ò·ë¤ÖÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ä¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡£¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡×
3´üÌ³¤á¤¿¿·³ã»ÔµÄ¤Î·Ð¸³¤È¿ÍÌ®¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤äÀÄÇ¯²ñµÄ½ê´Ø·¸¼Ô¤é¤¬Î¨Àè¤·¤Æ³èÆ°¤Ë»²²Ã¡£¤È¤¯¤Ë50Âå°Ê²¼¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢ÃæÆ»¤ÎÁ°¿¦¡¦À¾Â¼¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ö²£°ìÀþ¡×¤Î·ãÀï¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
