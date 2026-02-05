各地に様々な影響を及ぼした大雪。金沢市のコインパーキングでは全面が雪に覆われ、駐車ラインも見えず、フラップ板が上がらないという危機的な状況に直面していました。

大雪が続いた金沢市。先月の降雪量は152センチと、平年の2倍以上です。その影響で困った事態が…。

数十センチの雪が積もっているスペース、実はコインパーキングです。完全に雪に覆われ、駐車ラインが全く分からない状況に。

ファーストモータース 松岡久志 社長

「お客さん、どこにとめたらいいか分からないですよね、入れたとしても」

雪の影響でフラップ板が上がらず、支払いをしないで出て行ってしまうケースもあるといいます。

ファーストモータース 松岡久志 社長

「全く払う意思がなくて出て行った人はまずいないと思う」

雪の影響で売り上げが3割ほど落ちるというこの季節。現在、除雪作業は完了していますが…

ファーストモータース 松岡久志 社長

「（Q.週末から雪が降る予報がある）雪が積もったらしょうがない、また除雪に行くしかない。雪が降らないことを祈っています」