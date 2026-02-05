このところ、フライドポテトの専門店が相次いでオープン。いまやサイドメニューではなく、メインメニューとなっています。

ハンバーガーやステーキなど、そのサイドメニューの定番といえば「フライドポテト」ですが、そんな「フライドポテト」の立ち位置が今、変わりつつあるんです！

記者

「こちらのお店、なにやら人だかりができています」

東京・新宿区に、2025年12月にオープンしたのがフライドポテトの専門店。こちらのお店の最大の魅力は…

「自分たちでソースをいっぱい選んで、自分たちで味を決めるというのも楽しいなって」

「種類がね、たくさんあって」

「何通りもあると思う。飽きないし追加で食べたいくらい」

調味料であるシーズニング1つとソースを2種類選び、お好みで有料のトッピングもできるんです。数ある中で人気の組み合わせは、チリパウダーにサワークリームとスパイシーソース、トッピングにワカモレとベーコンチップを乗せたもの。

こちらの2人組が注文したのは、「明太マヨ」と「トリュフマヨ」の組み合わせ。

「トリュフマヨがもともと好きなので、食べてみたいと思って来たらめちゃめちゃおいしかった」

「ポテト自体おいしいよね。カリカリでね」

開店前から並んだという女性は、チーズとコリアンバーベキューをトッピングしました。

「これがメインのつもりで来ました」

「そのくらいボリュームある」

自分好みの組み合わせで、ボリュームのある満足感。

“メイン級”のフライドポテトは東京・世田谷区にも…。2025年オープンしたこちらのフライドポテトは、まさに規格外なんです！お客さんの顔よりも大きなバケットは、フタが閉まらないほどに。

「やまほどポテトをお腹いっぱい食べたいと思い、この『バケット』に惹かれて来ました」

レギュラーサイズの3倍もあるバケットに盛られたポテト。味付けはシンプルで、こちらの“パウダー”だけだといいますが…

CHERRY BEANS POTATO Shimokitazawa 伊藤稜 店長

「（Q.どんなものが入っている？）それは企業秘密です」

企業秘密だという「マジックパウダー」、そのお味は？

記者

「スパイシー！あとからほんのり甘さも来ます。これは止まりません。永遠に食べられる」

今、フライドポテト専門店が増えている理由について、これまで1600食以上のフライドポテトを食べ歩いたポテト研究家は…

ポテト研究家 ポテトマン山下さん

「カスタマイズができる。トッピングが何種類もあったり、ソースが何種類とか。見た目もいいし、今のSNS時代に即している」

自分好みにカスタマイズができて、いまや“メイン”のフライドポテト。今後も注目です。