Ｓｎｏｗ　Ｍａｎ目黒蓮＆浜辺美波が“悔しさ”を語る「原動力になるタイプ」「泣きながらご飯食べることある」

５日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）では、映画「ほどなく、お別れです」（６日公開）にダブル主演した女優の浜辺美波と、Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮にインタビューした様子を伝えた。

米国ドラマ「ＳＨＯＧＵＮ」の撮影のため、目黒がカナダへ旅立つ直前に直撃。質問の入った箱からプレートを選び「最近一番悔しかったことは？」に回答した。

浜辺が目黒に「悔しいって思うこと多いタイプですか？少ないタイプですか？」と問うと、「多いですね。しかも悔しいが原動力になるタイプですね。細かいこと言ったらほぼ毎日ありますね」と返答。「あそこのトークもうちょっとこうできたなとか。今まで満足して帰れたこと一回もないです」と話した。

浜辺もそれに同意し「お話するのがあまり得意じゃないので、手数は多いんですけど、もっと簡潔に状況を伝えられたらいいのになって。うまくしゃべれなかったりすると、（帰宅して）泣きながらご飯食べることあります」と告白した。

泣きながら食べることはないという目黒は「僕、１個のことしかできないんで、泣くなら泣く、食べるなら食べる。テレビ見ながらご飯食べられないんですよ」と話すと、浜辺だけでなくスタッフからも「え〜！」と驚きの声があがっていた。