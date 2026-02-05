元AKB48のタレント柏木由紀（34）が、4日放送のTBS系「よるのブランチ」（水曜後11・56）に出演し、現役メンバーたちとの共演でいじられまくる一幕があった。

この日は小栗有以、倉野尾成美、伊藤百花ら現役メンバーたちとの共演。柏木は「寝ても覚めてもゆきりんワールド、夢中にさせちゃうぞ！ゆきりんこと柏木由紀です！」と、アイドル時代のキャッチフレーズを披露し、盛り上げた。

現役勢が簡潔な自己紹介をしたのとは対照的なアピール。MCの「パンサー」向井慧は「もうやらないんだ？現役は」と驚いた。

小栗が「あるはあります。短くあります」と返し、尺を考えて披露しなかったことをほのめかした。

すると、ここで「ミキ」昴生が「ほな、お前もぎゅっとせえよ！」と強烈なツッコミ。柏木は「何でよ！」と声を張り上げて返していた。

この日出演の現役勢は、14〜24年に加わった若いメンバーたちだった。07年から24年まで。対する柏木は、07年加入の3期生。「1年半前までいたので、OG側ではあるんですけど、今日来ているこのメンバーと一番長く活動している」と明かし、「うれしいよね？」と現役メンバーたちに問いかけた。

これが“先輩風”を吹かせたようにとられたのか、向井は「うれしいかどうかは、あっちが言う！」と猛ツッコミ。柏木は「仲いいんだって！」と反論したが、向井から「うれしいよ“ね？”はないから」と再びいじられた。

柏木の存在について聞かれた17期生の佐藤綺星（あいり）は、「もうお母さんみたいな…」とぶっちゃけ、スタジオは爆笑に。柏木も「17期生で、（自分が）3期生なので、もうあまりにも離れすぎて。親心は正直、芽生えますね。本当に」と認めていた。