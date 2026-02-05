【ミラノ（イタリア）５日＝大谷翔太】フィギュアスケート団体で６日の初日に出場する選手が５日に発表され、日本は女子ショートプログラム（ＳＰ）に坂本花織（シスメックス）、ペアＳＰに三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）、アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）に吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）を起用した。

８日までの３日間で争い、７日の男子ＳＰやフリーの出場選手は、それぞれ前日に発表される。

チーム・ジャパンの主将に抜擢された森田は日本スケート連盟を通じて「今回の団体戦メンバーのキャプテンとしてより一層楽しみます！ チームメンバーのおかげでプレッシャーは感じていないので、最後までチームを盛り上げていきます！」と意気込みを寄せた。

以下はコメント。

【吉田・森田組】団体戦RDでは、DDRの曲に乗せて自分達らしく、スピード感のある弾けた演技で楽し�んでもらえるように自分たちも楽しみます。

【三浦・木原組】団体戦のSPを滑ることになりました。 SPではTEAM JAPANが勢いに乗れるような演技を目指します。

【坂本】団体戦のSPを滑ることになりました。SPでは私らしい演技でチームを勢い付け、団体戦の初日の良い締めくくりができるよう頑張ります！

日本スケート連盟の竹内強化部長は起用の理由として「団体戦初日の結果は、団体戦の最終結果に大きく影響します。そのため、TEAM JAPANのエースたちを中心とした布陣で臨むべく、これらの選手をSPに選考しました」と説明。「選手達が団体戦の目標に向かって挑む中、皆様の応援が大きな力となります。応援をよろしくお願いいたします」と応援を呼びかけた。