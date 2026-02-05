俳優の杉浦太陽（44）が5日放送のTBSラジオ「こねくと」（月〜木曜後2・00）にゲスト出演。夫婦円満の秘けつを語った。

杉浦は07年にタレントの辻希美と結婚。同年にインフルエンサーとして活躍中の第1子長女の希空、10年に第2子長男の青空さん、13年に第3子次男の昊空さん、18年に第4子三男の幸空さんが誕生。昨年8月には第5子次女・夢空さんが誕生した。

芸能界きってのおしどり夫婦として知られる杉浦と辻。夫婦円満の秘けつについて「3秒ルール」を徹底していることを明かし、「妻の頼み事は3秒以内に聞く」というマイルールを守っていると説明。パーソナリティーの女優・石山蓮華から「ええ！無理じゃないですか？」と聞かれるも「いやいや！全然いけますよ」としていた。

自宅では作業中や仕事中でも「スマホをぽいっと投げて妻の元に駆けつけてます。“たあくん”て呼ばれたらすぐ行くよって」というスタンスであるとし、「初めからできたわけではなく、2人目ができたあたりから。妻と仲良くするためには必要だし、(妻から)頼られたいんですよね」と語っていた。