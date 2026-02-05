ゴー☆ジャス、娘に芸風隠す それでもバレる「家族は応援してくれている」
ピン芸人のゴー☆ジャス（47）が5日、都内で開かれた『ガチャガチャ展in 六本木』プレス会見に出席。娘に芸風を隠していることを明かした。
【写真】今日も華やか！地球儀を持って登場したゴー☆ジャス
ゴー☆ジャスは娘に「これ（ゴー☆ジャス）をやっているというのを言っていない」という。ただ、娘は「奥さんが言っているのか、気付いていないふりをしている」そう。
ある時、娘が「パパのガチャガチャ、近くのスーパーにあったよ」と伝えてきたといい「知ってんだ」と驚いたことを伝えた。
ママ友にもバレているといい、「（ゴー☆ジャスのガチャガチャの）在庫はいつ入るんですか」と質問されたことも明かした。「目立っては言うことはないが、家族は応援してくれている」と笑顔を見せた。
ガチャガチャ展は6日から、東京・六本木ミュージアムで開かれる。今回は参加メーカー13社とクリエーター5人が手掛け、新規展示を含む400以上のマシン展示をはじめ、約200台の販売ガチャガチャも設置。最新のガチャガチャ商品だけでなく、本展開催後に販売予定商品の購入できる。
世界初のガチャガチャ自動販売機「ガチャえもん」も登場する。3月2日まで。
