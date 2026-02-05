衆院選の投票所入場券が「届かない」「ようやく配達された」「なんだこの異常事態」… 日本郵便が“お届け予定”など説明
日本郵便は4日、公式サイトなどを通じ、「第51回衆議院議員総選挙」（8日投開票）の投票所入場券について伝えた。
【画像】日本郵便公式X、衆院選「投票所入場券」について説明
「衆院選の投票所入場券のうち、郵便局に差し出されたものは昨日までに引受けを完了しています。遅くとも6日（金）までにお届けできる見込みです（降雪等で遅れる場合がございます）」と説明。
その上で「入場券がお手元になくても本人確認で投票可能とされています」と呼びかけた。
SNSでは「届かない」「今日、投票日（投票締切日）の3日前の木曜日、選挙公報がようやく配達された」「投票所の入場券って本当に印刷されてるの？ってレベルで届かない」「無くても期日前投票できるのね」「なんだこの異常事態」など、多数の声が飛び交っている。
