「押し売り」ならぬ「押し買い」の被害が、富山県内で相次いでいます。家に突然やってきて、貴金属を相場よりも安く強引に買い取る「押し買い」。KNBは被害にあった女性の家族にインタビューしました。大切なネックレスを、ものの十数分で持ち去ってしまったその手口とは。



先月下旬、県西部に1人で暮らす80代の女性宅を若い男が訪れました。



母親が「押し買い」被害にあった男性

「若い男性が1人で『貴金属ありますか』という風にして来たそうです」





こう話すのは被害に遭った80代女性の息子です。被害の一部始終を語りました。母親が「押し買い」被害にあった男性「『近所の2、3軒先のところでも、（貴）金属買い取らせていただいたんですが、こちらもどうですか』っていう」午前中にやってきた若い男は、近所も回ってきたと警戒心を取り除きながら話し、非常に物腰の柔らかな印象だったといいます。女性は、これまで訪問セールスはほぼ全て断っていましたが、男は、断る隙を与えず家に入ってきたということです。母親が「押し買い」被害にあった男性「ある程度すぐ『中を見させてもらいますね』って家の中まで入ってきたと。家の中に入って、居間だったり、寝室だったりというところのタンスとか、引き出しを全て開けて、何が入っているか（調べる）」家の中を物色し、男はリビングにあったタンスから、アクセサリーケースを見つけ出します。そして、あるネックレスに目をつけました。母親が「押し買い」被害にあった男性「貴金属で金か銀かのネックレスを1点見つけ出して、『これはお金になるからお金に換えますね』という話をしていたそうです」18金のネックレスとみられ、一方的に買取を決めました。相場は20万円以上するとみられますが、支払われた代金はわずか4000円の現金。電話で別の男を呼び出し、女性はその男に言われるがまま、書類に住所や名前をサインさせられました。警察に相談したものの、男は名刺や書類などを一切渡していないため証拠が乏しく、家族は被害届の提出を断念しました。母親が「押し買い」被害にあった男性「根本的に一線越えてるのは家の中に入ってくる、玄関先で『貴金属ありますか』っていうやり取りはまだ許せるかなと思うんですけど、家の中で物色するっていうのはそこは犯罪なんだろうなと思う」こうした「押し買い」の被害は、近年、全国で相次いでいます。国民生活センターによりますと、昨年度、寄せられた訪問買取に関する相談は、全国で7889件。県内では38件で、今年度はこれを上回るペースで推移しています。また、相談は高齢者からが多く、国民生活センターは、突然訪れた業者は決して家に入れないこと、望まない売却はきっぱり断ること、契約する場合は書類を確実に受け取ることなどを呼びかけています。そもそもアポなしでの訪問買取は違法行為です。業者によっては「不用品回収」をうたって事前に連絡し、押し買いに及ぶ手口も出てきているということで、注意が必要です。