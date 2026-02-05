富山市内の工場で働いていた男性が、石綿＝アスベストを作業中に吸い込んだため死亡したとして、遺族が国に損害賠償を求めていた裁判は、きのう和解が成立しました。賠償金1300万円が支払われますが、それでも遺族のやりきれない思いは消えることはありません。



男性の妻

「やっぱり国がそうして認めてくれると、まだ良かったなって思いますよ。知らん顔されるよりもね」



国に損害賠償を求めて訴えていたのは、2014年に悪性胸膜中皮腫で死亡した、当時75歳の男性の遺族です。





中皮腫は肺などの臓器を覆う膜が、がんに侵される病気で、そのほとんどがアスベストを吸ったことが原因で発症するとされています。男性は、1998年までの39年間、不二越・東富山事業所のマテリアル製造所で、耐熱材を除去する業務などをしていました。退職して15年経ったある日。男性の妻「最初、近くのお医者さんで、ちょっと調子悪くなって診察に行って。最初は肺炎かなって言われて」しかし、せきが続き、その後診断されたのが「悪性胸膜中皮腫」でした。アスベストは、長い潜伏期間を経て、身体を静かに蝕んでいました。晩年は、風が少し吹いても体が痛む、苦しい闘病生活でした。男性の妻「我慢強い人やから、痛いとかひどいとかって、そういうことってあんまり言わなかった」診断からわずか9か月後、男性は亡くなりました。男性の妻「あっけないね。あっけないわ。遊びに行く時間も、一緒に旅行する時間もたまにはあったけど、やっぱりそういう時間とかは、なかったなって思いますよ」アスベスト被害を巡っては、国が規制を怠ったためだと、最高裁判決で2014年、国の責任が認められました。被害者や遺族が訴訟すれば、国は和解し、賠償する方針を出しています。今回もこの方針に基づき提訴し、きのう、和解が成立しました。国は遺族に謝罪し、1300万円を支払います。男性の妻「やっと補償のお金がよくなりましたよ。補償が下りてきます。ありがとう。中皮腫の方とか、そういう人たちに浸透すればいいなとは思いますよ。みんな楽して生活しとる人ばっかりじゃないと思うから」アスベストの潜伏期間は長く、50年とも言われ、病気は進行し続けます。アスベストによる健康被害の相談は、富山中央法律事務所でも受け付けています。