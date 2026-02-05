「チョ…チョコレート？何ソレ」激痛の原因は“”チョコレート嚢胞”!?続けて発覚する“病気のフルコース”だが手術は4カ月待ち【作者に聞く】
おしゃれなキッチン雑貨店で元店長として働いていたオムニウッチーさん（@omni_uttii821）は、ある日突然、腹痛で立ち上がれなくなった。これまで経験したことのない痛みだったという。救急車を呼ぶか迷いながらも、鎮痛剤で痛みを散らし、婦人科を受診。そこで告げられたのは「子宮内膜症」という診断だった。さらに検査を進めると、左右の卵巣にはチョコレート嚢胞、多発性子宮筋腫、そして子宮腺筋症まで見つかる。医師から示された選択肢は「妊娠」か「手術」。悩んだ末に手術を選ぶが、予定日はなんと4カ月も先だった--。
オムニウッチーさんを襲った腹痛は時間とともに強まり、身動きが取れないほどになったという。診察の結果、左右の卵巣に「チョコレート嚢胞」があることが判明した。チョコレート嚢胞は子宮内膜症の一種で、月経のたびに経血が卵巣内にたまり、袋状の嚢胞となる。それがチョコレートのような液体になることから、この名前で呼ばれている。
加えて、多発性子宮筋腫により良性腫瘍が子宮内に複数あり、子宮腺筋症の影響で子宮全体には筋のような白い影が広がっていた。まさに満身創痍の状態だったわけだ。「経血の量が多いのが症状のひとつらしいのですが、他人と比べたことがないので、自分ではこれが普通なんだと思ってました」。オムニウッチーさんはそう振り返る。比較対象がないからこそ、「こんなものだろう」と受け止めてしまう。その感覚が、発見を遅らせることもあるのだ。
突然の診断に戸惑いながらも、オムニウッチーさんは手術を選択した。しかし、すぐに治療が始まるわけではなかった。手術の予定日はなんと4カ月先。それまでの間は、薬をを服用しながら痛みと付き合う日々が続いた。
■「あれが兆候だったのかも」あとから気づいた体のサイン
では、事前に気づける兆候はなかったのだろうか。「昔から生理痛がないほうだったのですが、2〜3年前から、ごくたまに猛烈に痛くなることがありました。今考えると、それが兆候だったのかもしれません」。当時は一時的なものだと思い、深刻には捉えていなかったという。
漫画では、入院から手術、退院までの流れがリアルに描かれている。読者からは「わかる！」という共感の声も多く寄せられた。なかでも最もつらかったのは、手術直後から翌朝までだったそうだ。「水分が摂れない&眠れないがとにかく辛く、時間が経つのがすごく長く感じました」。淡々とした言葉の裏に、当時の苦しさがにじむ。
■「怖い」と遠ざけてしまう前に――定期検査の大切さ
現在も「一年に一度のペースになりましたが、今でも定期的に通院しています」と話す。婦人科は「検査が怖い」「痛い」というイメージから、つい足が遠のきがちだ。しかし、「定期的に検査に行くことが大事だと思います。そして、少しでも異常を感じたら早めに受診することをおすすめします！」とオムニウッチーさんは強調する。実際、痛みなどの症状が出たときには、すでに病状が進行しているケースも少なくない。
月経痛に加え、腰や骨盤の慢性的な痛み、月経期間中の下痢や便秘、膨満感、吐き気などが現れることもあるという。「気のせい」で済ませず、違和感を覚えたら、まずは受診する。その一歩が、自分の体を守ることにつながるはずだ。
オムニウッチーさんはこのほかにも、ブログ「独女日誌」でエッセイ漫画を公開中。学生時代の話や、過去の恋愛を描いた「10キロ痩せたら女になりました」「初めて付き合った人は〇〇でした」なども読むことができる。
