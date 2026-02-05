岩手県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキング！ 2位「大船渡市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩けば、香りや彩りに心が躍る食のスポットがあふれています。地元の食材を生かした名物料理や、思わず写真を撮りたくなる一皿、気軽に立ち寄れる食べ歩きの店など、街ごとに個性豊かなグルメ体験が広がっています。味覚を通して街の魅力を感じられるのも楽しみのひとつです。
All About ニュース編集部では、2025年10月29〜30日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「グルメが魅力的」な市に関するアンケートを実施しました。
その中から、岩手県の市で「グルメが魅力的」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海鮮が美味しい」（30代男性／神奈川県）、「漁港で食べられる新鮮なお魚が有名です」（30代女性／東京都）、「海のグルメがおいしそうと思うからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「三大麺（わんこそば・冷麺・じゃじゃ麺）が有名で、“麺の都”と呼ばれるほど多彩」（30代男性／栃木県 ）、「冷麺が今まで食べた中で一番美味しく沢山食べれたから」（40代女性／岐阜県）、「名物の盛岡冷麺やじゃじゃ麺、わんこそばなど、地元ならではの郷土料理が楽しめる点が魅力的だからです」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：大船渡市／26票岩手県南東部の太平洋沿岸に位置し、三陸復興国立公園の一部をなす大船渡市は、リアス式海岸の美しい入り江を持つ港町です。水産業が盛んで、カキ、ホタテ、ワカメなどの海産物が豊富に水揚げされます。特にサンマの水揚げ量は全国有数で、新鮮な海の幸を求めて多くの観光客が訪れます。四季を通じて新鮮な魚介が楽しめる食の宝庫です。
1位：盛岡市／187票岩手県の県庁所在地である盛岡市は、北上川と雫石川の合流地点に位置し、岩手山などの雄大な自然に囲まれた都市です。グルメにおいては、全国的にも有名な「盛岡三大麺」であるわんこそば、盛岡冷麺、じゃじゃ麺があり、麺文化が非常に発達しています。また、地元の食材を活かした料理や、伝統的なお菓子なども人気があります。
