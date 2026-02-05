ドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久さんがグラビアムック『PARADE（パレード）』2026冬号（小学館）の表紙を飾りました。好きな色という鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露しています。



【写真】吸い込まれそうな瞳…田中美久さんの美貌にうっとり

PARADEは「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムック。待望の第3号でも人気者7人がオンパレードで誌面を躍動しています。



中面でパレードを盛り上げるのは、18歳ラストの輝きを放つ一ノ瀬瑠菜さん、緑あふれる川辺で切ない表情を見せた池本しおりさん、モグラ女子の天下とりを目指す大瀧沙羅さん、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈さん、アイドルグループ＃Mooove!のリーダー・姫野ひなのさん、そして20代を迎えてグラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華が裏表紙を飾りました。



PARADEの創刊と同時にスタートしたデジタル写真集「PARADE Digital Photobook」シリーズは、既刊12タイトルがいずれも大ヒット。今号からは7タイトルを刊行予定で、2月2日には『田中美久 つながっているよ』がリリースされます。



【田中美久さんプロフィル】

たなか・みく 2001年9月12日生まれ、熊本県出身。身長151センチ。2013年にHKT48の3期生として加入。23年末に同グループを卒業後は俳優として活動し、2025年放送のドラマ「良いこと悪いこと」（日本テレビ系）での好演が話題に。「THE突破ファイル」（日本テレビ系）や「ネタパレ」（フジテレビ系）などのバラエティにも出演。2025年12月24日には『mote mote♡』でソロアーティストデビュー。公式Ｘ：＠miku_monmon3939 公式Instagram：@mikumonmon_48