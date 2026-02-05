佐賀県らしさを感じる「佐賀県のお土産」ランキング！ 2位「丸ぼうろ」を抑えた1位は？【2026年調査】
その土地の魅力を知る一番の近道は、その土地ならではの「味」に出会うことかもしれません。今回は数ある名産品の中から、地域の情景や個性が感じられるような、逸品をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、佐賀県らしさを感じる「佐賀県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「甘食とも違い、ありそうでないお菓子なので、佐賀らしいお菓子のひとつだと思います」（50代女性／埼玉県）、「佐賀のボーロが好きで 売っていたら買います 素朴な味が好き」（50代女性／山口県）、「昔から佐賀で親しまれている郷土菓子で、素朴な味わいに地域性を感じる。観光色が強すぎず、生活に根付いた佐賀らしさがある」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
回答者からは「有田焼の名前が入っているから、一目で佐賀のお土産とわかっていい。味もいい」（20代女性／新潟県）、「あまり見ない入れ物で、食べるのがとても楽しかったです！周りの人に配る時に話題性もあり、とても楽しんで食べてもらえるものだからです！」（20代男性／大阪府）、「有田焼の名前が全国的に有名で、やっぱりこれかなと思ったからです」（50代男性／新潟県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：丸ぼうろ（北島）／38票2位は佐賀を代表する伝統菓子「丸ぼうろ」です。厳選された小麦粉、卵、砂糖を使い、表面に塗られたごま油の香ばしさと、サクッとした食感が楽しめる逸品。世代を問わず贈答品として重宝されています。
1位：有田焼チーズケーキ（有田テラス）／99票1位に輝いたのは、「有田焼チーズケーキ」でした。こだわりのクリームチーズをぜいたくに使った濃厚なケーキが、本場・有田焼の美しい器に入った逸品。佐賀が誇る伝統工芸と美食が融合したスタイルが、圧倒的な支持を集めてトップとなりました。
