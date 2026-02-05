コシヒカリの一大産地、魚沼市では落雪によりコメを保管している倉庫が傾き、春からのコメ作りに影響が出ています。「雪は恵みだと思っていた」関係者は涙ながらに無念の思いを募らせています。



倉庫の中に保管されているのは魚沼産のコシヒカリです。



「魚沼市入広瀬です。雪の影響でこちらの倉庫が傾いてしまっています」



魚沼市入広瀬地区にある農業法人の倉庫兼作業場。屋根から大量の雪が落ち、その衝撃で倉庫の壁が崩れ建物が傾いてしまったといいます。





落雪があったのは2月2日の夜、防犯カメラにはその瞬間が映っていました。激しく落ちる雪…。落雪によりシャッターが歪み開かなくなったといいます。「これをまず出します」代表の佐藤貞さんです。倉庫の中に保管されていたのは去年の秋に収穫したコメ300袋。さらに大型の機械やトラックも置いてあります。倒壊の危険性があることからコメを別の場所へ移そうと搬出作業が行われていました。〈農業法人入広瀬 佐藤貞代表取締役〉「おおげさでなく死活問題。ショックですし、なんとかしなくちゃいかんというところもありますけど」県内では1月20日からの寒波で積雪が一気に増加。柏崎市では雪の重みで車庫が倒壊。長岡市ではアーケードが崩れ落ちるなど雪の被害が相次いでいます。魚沼市守門では3日、3メートル28センチの積雪を観測。市内では車庫や倉庫の倒壊が4件発生していますが、積雪は昨シーズンよりも少ないといいます。それでも地元の住民は…〈地元の住民〉「下の雪がものすごく重くて、きのうからずいぶん見た目は半分に減ったんですけどその分密度が増して非常に重労働というか」〈農業法人入広瀬 佐藤貞代表取締役〉「去年は2月のピークで4メートル超えている、ことしは1月でまだ3メートル超えたところなんですけど、気温が違いました。氷点下が約2週間ずっと続いたのでその影響で屋根の雪がずっと落ちなかった」気象台によりますと、魚沼市守門の去年1月の平均気温は0.1度でしたがことしは氷点下1.2度。佐藤さんは寒い日が続いたことで雪が溶けず、多くの雪が屋根に残っていたため被害が大きくなったのではないかと考えています。〈農業法人入広瀬 佐藤貞代表取締役〉「この建物はこれから解体することになると思う、そういった費用の支援をしていただけるかどうかが心配」こちらの建物。事業を拡大するため15年ほど前に購入したといいます。〈農業法人入広瀬 佐藤貞代表取締役〉「建物とこの土地と中古だけどもトラクターと機械設備、大きい投資をして規模を拡大したやっとここまで来た。この建物がなくなるというのがだんだん実感してきた」丹精込めて作る魚沼産のコシヒカリ。山々に降り積もった雪は、良質な雪解け水としてコメづくりを支えてきました。しかし…〈農業法人入広瀬 佐藤貞代表取締役〉「入広瀬地域は雪の多い地域だけど、雪国の暮らしは大変だけど、雪がなければこの地域でコメづくりもできないし、雪は恵みだなとずっと思っていたんだけど」雪深い地域に広がる雪による被害。自然の猛威にやり場のない思いを募らせています。