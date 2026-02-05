「泣いちゃいそう」木更津のクレープ店、「悲しい」とクレームに反応も厳しい声「客を悪者にするのは悪手」
千葉県木更津市にあるクレープ店「シノハラクレープ」の公式X（旧Twitter）は2月4日、投稿を更新。批判的な口コミを公開しました。
【画像】口コミに「悲しい…」吐露
「今日は生地がなくなってしまって早く閉めてしまったんですが、それがだらしないと思われて悲しい… たくさん準備して寝る時間削って準備してる。Googleマップの営業時間は変更に反映に時間がかかるしSNSには確実にアップしてるしもうどうしたらいいかわかんない。泣いちゃいそう」と、心境を吐露しました。
コメントでは「Googleに文句書くなら、SNSとか、後日お店に行くとかして直接言えば良いのにといつも思ってしまいます」「本日完売って貼っとくのいいかもしれませんね、SNS見ない人もいますし」「生地が完売したら早く閉めることを記載し店頭にも張り紙する、電話番号記載すれば良いだけでは…」「泣いちゃう。ではなく こう言うお客さんに対してどう対応できるかがビジネスですよ」と、さまざまな声が寄せられています。
コメント欄では「このクチコミを記入した方が遠くから来ているとしたら？という視点はありますか？毎回遠くから来てるのに毎回開店時間内に閉店しているとしたら？だから電話で確認したいと言っているのではないでしょうか」「こういうのに柔軟に対応して売り上げに変えていけるかが商才なのかと思います。美味しいと言ってくれてる客を悪者にするのは悪手です」などの声が見られました。(文:多町野 望)
「電話番号記載すれば良いだけでは…」同アカウントは「営業時間を守って欲しい…。時間以内に向かったのに営業してない事がある」「“電話で事前に営業しているのか確認してから行きたいな”って思うのですが、電話番号の記載がない…。美味しいのにだらしない」などと書かれた口コミのスクリーンショットを掲載。
「美味しいと言ってくれてる客を悪者にするのは悪手」同アカウントは5日、「ちゃんと完売したことを掲示するべき、と言われてるんですが、無くなり次第と告知もしていますし、店頭でも『本日売り切れの看板』しています。多分口コミされた方がちゃんと見てないのもあるし、もし見ていても『生地売り切れるな！』と怒ってるのかも」とポスト。
