なきごとの書き下ろしによる新曲「204号室」が、TVアニメ『彼女、お借りします』第5期のエンディングテーマに決定した。

同TVアニメは2026年4月クールの新作で、同アニメシリーズとしてはハワイアンズ編の2クール目、第5期となる。また、第5期のティザー映像もあわせて公開された。

楽曲「204号室」のリリース情報は後日公開予定。なおなきごとは、3月14日のF.A.D YOKOHAMA公演を皮切りに13カ所を巡る全国ツアー『ビタースイートベイビーツアー2026』を開催予定。チケットはイープラスにて先行受付中だ。

＜なきごと コメント＞

誰かを守りたいという気持ちは、とても尊いものだと思います。“守る”というと、泣かせたくない、傷付いてほしくない、というのは想像しやすいですが、笑っていてほしいと思うことも守りたいという気持ちなのかなと思っています。守りたいということは、最大の愛情なのかも、と気付かせてくれた作品です。新シーズンの放送、楽しみにしています！

（文＝リアルサウンド編集部）