グーグルジャパンが「検索コーチ」を発表、侍Jを応援

2大会連続での世界一を目指す野球日本代表「侍ジャパン」を全力で後押しする。グーグルジャパンは4日、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を盛り上げる「検索コーチ」を発表。抜擢された“人気OB”にファンが「まじか!?」「思いもよらぬ展開」と注目している。

グーグルジャパンは公式X（旧ツイッター）で「このたび杉谷拳士さんに、検索コーチに就任いただきました！」と、元日本ハムの杉谷拳士氏の就任を発表。「様々なアクションを通じて、検索コーチ杉谷拳士さんとともに、侍ジャパンを応援していきます！」とWBCに向けて、ファンの熱気を高めていくことを宣言した。

直後に杉谷氏も自身のXで検索コーチ就任を報告。「Googleさんと共に侍ジャパンを応援します」と熱意を伝えた。世界最大のテクノロジー企業の“大抜擢”にファンは「日ハムじゃないんかい」「すご、世界のSUGIYA〜！」「うわーーーやられた」「楽しみにしています！」と、SNSに歓喜のコメントを届けた。

また、2月4日は杉谷氏の誕生日。35歳を迎えた杉谷氏は、SNSでグーグルジャパンから誕生日を祝うケーキが届いたことを明かし「一生忘れない誕生日になりました。ありがとうございます」と感謝した。検索コーチと誕生日、2つのおめでたい報せに、ファンからも数多くの祝福メッセージが寄せられていた。（Full-Count編集部）