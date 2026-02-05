東京駅“エスターバニーのポップアップ”開催！ シール帳やステッカー付きチョコなど展開
韓国発人気キャラクター“Esther Bunny（エスターバニー）”のポップアップストアが、2月6日（金）〜2月19日（水）の期間、東京駅構内B1Fの東京駅キャラクターストリート内にあるいちばんプラザで開催される。
【写真】エコバッグやマスコットなど多彩なラインナップ！ 展開商品一覧
■限定ノベルティも用意
今回開催される「Esther Bunny POP UP STORE」は、「パールリボンシリーズ」の新商品のほか、チョコレート専門店「マキィズ」とコラボしたチョコレートなど、さまざまな商品がそろう期間限定ストア。
リボンをモチーフにした「パールリボンシリーズ」の新商品は東京駅からの販売となり、「パールリボンマスコット」や「フリルクッション」など、ガーリーでかわいいエスターバニーのグッズが並ぶ。
また、神戸の老舗チョコレートメーカー「マキィズ」とのコラボスイーツとして、高級いちごチョコにフリーズドライ苺とワッフルクランチを混ぜ込んだ贅沢なチョコレートを用意。チョコレートの購入毎に、限定ステッカーがランダムで1枚プレゼントされる。
さらに、新登場の「エスターバニーシール帳」や、「マイメロディ×エスターバニー」や「ドリーミーシリーズ」から「マスコット」、「エコバッグ」、「プリント巾着」、購入金額に応じた限定ノベルティなども展開され、ファンにはたまらない内容となっている。
