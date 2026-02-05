¡Ö¤½¤ó¤Êµ¤¤¬¡Ä¡×ºòÇ¯12·î¤ËÅÅ·âº§¡ÄàÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ÇÇ¥¿±Êó¹ð¤Î32ºÐ½÷Í¥¡¦½©»³¤æ¤º¤¤¬ÏÃÂê¡ÖÆó¿Í¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¡×¡ÖÌµÍý¤»¤º¤Ë¡×
¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤Ë¼ê
¡¡±Ç²è¡Ö¥«¥á¥é¤ò»ß¤á¤ë¤Ê!¡×(2017Ç¯)¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿½÷Í¥¤Î½©»³¤æ¤º¤(32)¤¬¡¢É×ÉØ¤Ç¤ÎÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ê¸¾Ï¤ÇÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ð»º¤Ï²Æº¢¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ð»º»þ´ü¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¤ÏÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯12·î¤Ë·ëº§¤·¤¿°ìÈÌÃËÀ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢É×¤Ï¸å¤í¤Ë¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢½©»³¤Ï¼«¿È¤Î¤ªÊ¢¤Ë¼ê¤ò¤¢¤Æ¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î¤´Êó¹ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤´É×ÉØÆó¿Í¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤Í¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎ¤òÂç»ö¤Ë¡ª¡×¡ÖÌµ»ö½Ð»º¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤½¤í¤½¤í¤½¤ó¤Ê¤´Êó¹ð¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÎÉ¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤¿¡¼¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤ÊÊó¹ð¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£