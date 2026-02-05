「死ぬ気で頑張る」新シーズン開幕前日に新戦力が加入！ 町田がJ１通算226試合出場の韓国人DFを獲得
J１百年構想リーグの開幕戦を翌日に控えるなか、大きな戦力強化となりそうだ。
FC町田ゼルビアは２月５日、湘南ベルマーレからキム・ミンテが完全移籍で加入すると発表した。
現在32歳のDFは、2015年にベガルタ仙台でプロキャリアをスタートさせ、その後は北海道コンサドーレ札幌や名古屋グランパス、鹿島アントラーズに所属。23年７月から湘南でプレーし、翌年８月に清水エスパルスにレンタルで加入していたなか、昨シーズン終了をもって保有元の湘南との契約が満了となっていた。
町田に新天地を求めたキム・ミンテは、クラブの公式サイトを通じて「初めましてキムミンテです！ 町田のために死ぬ気で頑張るので、応援よろしくお願いします！」と意気込んだ。
J１で226試合に出場し、世代別の韓国代表歴を持つキム・ミンテは、町田でどんな活躍を見せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
