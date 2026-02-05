つけ麺日本一の『とみ田』と『笠間焼』が融合！ ふるさと納税に4種の器から選べるコラボセットが登場

つけ麺日本一の「とみ田」が笠間焼と融合！ 4種の器から選べる限定コラボセットがふるさと納税に登場

茨城県笠間市が、全国屈指の人気ラーメン店『中華蕎麦とみ田』と共同企画した特別なコラボセットを、ふるさと納税の返礼品として受付を開始しています。

メインとなるのは、店主・富田治氏の故郷である笠間の特産品「笠間焼」の専用どんぶりと汁椀です。

さらに、『中華蕎麦とみ田』のお店の味をそのまま冷凍したつけ麺とスープが3人前付属します。

どんぶりと汁椀は、人気陶芸家の酒井敦志之氏と長嶺憲幸氏による、土の力強さや鎬（しのぎ）が特徴的な4種類の作品から好みのものを選べます。

わずか100セット限定の希少な返礼品となっています。

（以下、プレスリリースより）

道の駅かさま・中華蕎麦とみ田 共同企画プロジェクト「笠間焼と中華蕎麦とみ田のコラボセット」ふるさと納税で取り扱いを開始

道の駅かさま（茨城県笠間市）では、超人気ラーメン店「中華蕎麦とみ田」との共同企画として、「笠間焼のつけ麺専用皿・汁椀」と「中華蕎麦とみ田のつけ麺」のコラボセットの取り扱いを令和8年1月から開始しました。

「中華蕎麦とみ田」店主・富田 治さん（かさま応援大使）の故郷である笠間市の特産品「笠間焼」で、こだわりが詰まったつけ麺とスープを味わい、地域の文化や伝統を感じながら特別なひとときを楽しむことができる特別なコラボレーションセットです。

富田さんが自ら選定した、人気陶芸家の酒井 敦志之さんと長嶺 憲幸さんのそれぞれ異なる作品4種から選べる笠間焼の器とつけ麺がセットとなっており、100セット限定での提供です。



【セット内容】

・笠間焼（酒井 敦志之/長嶺 憲幸）ラーメンどんぶり・汁椀（つけ汁用）

・つけ麺（冷凍つけ麺）3人前、冷凍スープ3人前

【中華蕎麦とみ田】

千葉県松戸市に店を構える人気店。

特に濃厚な豚骨魚介つけ麺で知られています。日本全国のラーメンランキングで1位を獲得し、ドキュメンタリー映画が公開されるほどの伝説的な存在。

【笠間焼陶芸家紹介】

・酒井 敦志之（さかい としゆき）

1976年茨城県笠間市生まれ。1998年に茨城県立窯業指導所の課程を修了後、2000年に独立。

作品は、シンプルな道具としてのフォルムに加え、滋味溢れる土の力強さが特徴。

・長嶺 憲幸（ながみね のりゆき）

1973年千葉県松戸市生まれ。1992年に株式会社向山窯に入社し、2005年には笠間焼伝統工芸士に 認定。

2014年には笠間市下市毛で独立し、自らの陶房を築く。笠間土に施された特有の鎬（しのぎ）が大きな特徴。

「ふるさと納税」で限定受付中！

※道の駅かさまの店頭では取り扱いしていません。

■詳しくはこちら

https://item.rakuten.co.jp/f082163-kasama/fq-sku-1/