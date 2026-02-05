深刻化する空き家問題を解決するための新たな一手です。空き家を創作の場に活用してもらうため、アーティストと空き家をマッチングするツアーが開かれました。課題を希望に変える秘策とは？

【写真を見る】アーティストと空き家をマッチングするツアーの様子

「空き家マッチングツアー」でアーティストの活動場所に

先週末、静岡県島田市と川根本町で開催されたのは、空き家を回って内見する「空き家マッチングツアー」です。

＜参加者＞

「デジタルデータを用いたものづくり活動をしています」

「音楽と踊りを通して、ともにその場で人と共鳴して癒やす仕事をしています」

集まったのは、静岡県内外で活動するアーティストやクリエーターたちです。

深刻な社会問題となっている空き家。

3年前の調査では、県内の6軒に1軒が空き家という状況で、防犯や防災面でのリスクも懸念されています。その救世主として期待されているのが芸術家たちです。

＜参加者＞

「自宅で制作していて、部屋が狭いので、その部屋の規模に合ったものづくりになってしまう。玄関も材料でパンパンなんです」

市街地での創作活動では、スペースの確保の難しさに加えて、音やにおいの問題がつきものです。

その解決策として、広くて安い中山間地の空き家が「理想の活動場所」として注目されているのです。

芸術家ならではの感性で再生へ

この日、一行が最も興味を示したのが、川根本町にある築62年の平屋でした。

＜参加者＞

「すこし傾いていますね。あそこの窓のところ、床はフラットだけど」

傷みが激しく、管理会社は扱いに困っていましたが、芸術家にとっては、ある意味では「宝物」。発想が次々と広がります。

＜参加者＞

「もうちょっと開いて、ひと部屋にしちゃう」

「あえて土の土間に戻しても面白そうですよね」

期待されるのは、芸術家が生み出す「波及効果」です。

＜空き家買取専科 三輪早苗さん＞

「人が住んで風が通っていくことによって家も元気になっていくし、街も活性化していく。アーティストはアーティストの友達を呼んだりしてくださるので、そんな元気な街づくりに貢献していきたい」

空き家活用の新しい形が、静岡から動き出しています。