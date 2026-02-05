去年12月、宇部市で大規模なガス漏れが発生し55件の火災が起きました。



その際、市は広く注意を呼びかける必要があったものの緊急速報メールの配信項目に「ガス漏れ」が想定されておらず、配信できなかったとして今後、制度の見直しを国に要望する考えを示しました。



去年12月、宇部市の広い範囲で都市ガスのガス漏れが起き、55件の火災が起きました。



本来であれば、市は緊急的に情報提供し注意をよびかけるためエリア内の携帯電話に一斉配信する緊急速報メールをします。





しかし、緊急速報メールの配信項目は国の制度で厳格に定められていて市が配信できるのは「自然災害」を原因とした避難指示など4項目だけで「ガス漏れ」は想定されておらず、配信できなかったということです。（宇部市 篠粼市長）「スマートフォンが災害時にけたたましく鳴る、あれ。これが使用できませんでした。まさに前例がないような事故が、 宇部市で発生しましたので、今、非常事態なんだよっていうのをしっかりと伝えるようなツールに使えるようにしていただきたいということを 国の方に要望をしていく」宇部市では緊急速報メールに「災害注意喚起」といった新たな配信項目を追加することを県市長会を通じて国に要望するということです。篠粼市長は「特殊な事故を経験した宇部市だからこそ提案できる」として異例ながら、県市長会の開催を前に説明しました。