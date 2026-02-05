◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート団体が6日スタート

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体が6日から始まる。前日の5日に団体メンバー発表があり、ペアには「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の登場が決まった。

昨年12月の全日本選手権で三浦が左肩を脱臼してフリーを棄権。状態が心配されたが、より強くなって戻ってきた。病院での検査などを経て、肩の関節周りの筋肉を鍛える方法を見直し「それが自分に合っていて。人生で今が一番、肩が強い」と三浦。昨年末に練習を再開してからは、木原にも「（演技時に肩を）しっかり握ってほしい」と伝えており、不安なく五輪当日を迎えられそうだ。

Xでは5日に早くも「りくりゅう」がトレンド入り。待ち切れないファンを中心とした投稿が相次ぎ、「りくりゅうが団体戦のSPFP両方滑るってことはりくちゃんの怪我が心配ないってことよね。良かった」「全力で応援するしかない！！」「りくりゅう頑張れ〜とても楽しみです！」などのコメントが集まった。

りくりゅうは昨季の世界選手権、ならびに昨年12月のグランプリ（GP）ファイナル覇者で、金メダル最有力候補。団体とペアで2冠の可能性もある。