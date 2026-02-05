解散したロックバンド「BOØWY」の元ドラマー・高橋まことさん（72）が2026年2月5日にXを更新し、過去投稿について「あまりにも酷い物言いになってしまいました」などと謝罪した。

「奈良の皆様本当にすいませんでした」

高橋さんはかねてXで高市早苗首相の批判を繰り返しており、2日には「高市なんて落選してただのオバさんに戻りゃいいだけ」「まぁ頭の悪い奈良の民がね〜」などと投稿していた。

4日には、高市氏と韓国の李在明大統領が1月にドラムセッションした時の動画を引用リポストしながら、

「ドラマーから一言！！ドラム舐めんなよ。パフォーマンスとは言えなんだこれ！？なんだこれ！？。ポンコツ！！」

と、高橋さんは怒りをあらわにした。同日には、別の話題で「初の女性首相だからなんなのよ！！」「二度と戻ってこないで、奈良の鹿さんにせんべいでもあげてなさいよ。ポンコツが！！」とも。いずれの投稿も波紋を広げ、一部はメディアに報じられた。

一連との関係は不明だが、高橋さんは5日になって、対象は明言せずに「先日の投稿では適切なことばを選ばすあまりにも酷い物言いになってしまいました」と反省を示した。下記のように謝罪している。

「これからは言葉を選びながら発信していきます。奈良の皆様本当にすいませんでした。重ねてお詫び申し上げます」