3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。
2月2日（月）の放送では、藤澤が体調不良のため大森と若井の2人でお届けしました。

Mrs. GREEN APPLE大森元貴、若井滉斗



――この日の放送は、冒頭から藤澤涼架の不在が明かされる形でスタートしました。

大森：今日は藤澤先生がお休みです！

若井：ちょっと……ショックなんですけど……。

大森：いたじゃん！ 今！

若井：いや、あの……うん……残り香というかね！

大森：ああ、りょうちゃん（藤澤）の！ 面影？

若井：面影が見えたね！ 残像が！

大森：ああ、いないんだ！

若井：本当はいないんだけど！

大森：生徒（リスナー）のみんな、今日は藤澤先生はいないんですよ！ 不在！

若井：そうなんですよ〜！

大森：以前、僕がお休みさせてもらっていたときの理由は、「虫を捕りに行く」とか変なことを言ってましたけど！

若井：（笑）。

若井：りょうちゃんが不在の理由は……

大森：体調不良です！

若井：ああ〜！ シンプルだなぁ〜!!

若井：去年の年末あたり、ピークで忙しかったときも危なかったけど、なんだかんだ言って（体調を）崩さなかったじゃん！

大森：そう！ みんなぐっと堪えた！ 一昨年、りょうちゃんがちょっと年末に辛そうだったよね！

若井：それで「みんなよく乗り越えたね！」ってなって。年明けてからも崩してなかったじゃん。ここでですよ……！

大森：りょうちゃんらしさ！ りょうちゃん不在！ だから、りょうちゃんを好きな人、本当に申し訳ないです！ 今日は僕と若井で我慢してほしいなっていう……！

若井：僕と“若井のりょうちゃん”で……。

大森：聴いてくれている生徒のみんな、9.5割はりょうちゃんのファンだと思うんですよ！

若井：そんなわけねーだろ！

大森：「そんなわけねーだろ！」も違うだろ（笑）!!

若井：（笑）。

大森：そんなツッコミ、存在しないから！

若井：みんな好きだよっていうことね！

大森：もちろん！ だから、申し訳ない！ 今日は異端児たちが担当するということで……。

若井：今日は、僕と……。

大森：おっ！ 僕と若井と!?

若井：若井と！ 大森先生の2人で授業をしていきます！

大森：3人いたけどね！ よろしくお願いします！

若井：お願いします！

黒板を書こうとする場面でも、藤澤不在を実感する2人。

大森：じゃあ、黒板を書いていきましょう！ りょうちゃん！……あっ、りょうちゃん……いないんだった……そうだ……。

若井：りょうちゃん……元気かな……。

大森：じゃあ、若井！ りょうちゃんの代わりにお願いしていい？

藤澤（若井）：ﾜｶｯﾀｧ!!! ﾝﾊｧｯｯ!!!

大森：そこからやるんだね（笑）。でも、よかったよね！ ちゃんと体調を崩せて！ っていうの？

若井：まあ、そうね！

大森：観てる？（りょうちゃんが出演しているドラマ）日曜劇場「リブート」！



若井：（黒板に文字を書くことに集中）

大森：はい、無視（笑）！ 2人のラジオは無視したら終わりだからね？

若井：そうなのよ。そこ気をつけて！

大森：若井！「リブート」観た？

若井：……まあまあまあ……観たよっ！

大森：（笑）。（若井がMCをつとめる番組）「M:ZINE」を観てくれてないから、悔しいみたいな？

若井：いや、そうよ！

大森：あっ、そうなんだ（笑）。

若井：（リブート）面白いんだもん！ だって！

大森：ねー！

――番組では他にも、リスナーから届いた新曲「lulu.」の感想を紹介する場面もありました。

----------------------------------------------------

