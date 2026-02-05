スタジオには気象予報士の平島さんです。



こんばんは。きょうの県内は春を感じさせる陽気になりました。



県内は各地で晴れ間が広がりました。また、日本海を進む低気圧の影響で暖かい空気が流れ込み、気温も上がりました。日中の最高気温は富山市で13.5度と、3月下旬並みでした。



雪は一旦落ち着きましたが、先週、視聴者からこんな質問が届きました。



「大雪とは、どのくらい降った状態を指すのでしょうか。富山では30センチから40センチは普通の印象です。大雪と判断する基準を知りたいです」





確かに雪国・富山では、30、40センチの降雪は平年並みなので、大雪と騒ぐことに違和感を感じる方もいらっしゃると思います。気象台などが「大雪」という時は、単に「たくさん降る」という意味以外に、「交通機関の乱れ」や「道路の渋滞」など生活に支障が出るかもしれず、注意を呼びかける意味も含んでいます。実際にどれくらいで「大雪」と表現するんですか。地域によって基準も違うんです。富山地方気象台が発表する大雪注意報と警報の判断基準をみてみます。平野部では、大雪注意報は6時間で15センチ、大雪警報は25センチから30センチの雪が降ると予想される場合に発表されます。以前は、24時間単位でみていましたが、現在は6時間単位で短時間での降り方を重視しています。記憶に残る2021年1月の豪雪では、短時間で一気に雪が降ったため除雪が追いつかずに、交通がマヒしました。富山では、30センチの雪が珍しくなくても、短時間に降る予想なら、注意や警戒が必要と判断して大雪情報が発表されるということです。そして今週末は、その大雪に注意が必要ですね。はい、大雪に関する気象情報が発表されています。あさって土曜日夕方から、8日日曜日までの24時間は、平野部が50センチ、山間部が70センチの予想です。8日は衆院選の投票日です。期日前投票で事前に済ませておくことも検討したらよさそうですね。