ÃÝÆâÃÒ¹á¡¢ºÇ¸å¤Î7ÅÙÌÜ¸ÞÎØ¤Ø¡¡42ºÐ¡Ö±¿Æ°²ñ¤òÂÔ¤Äµ¤»ý¤Á¡×
¡¡¡Ú¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ñ¥é¥ì¥ëÂç²óÅ¾¤Ç7Âç²ñÏ¢Â³ÂåÉ½¤ÎÃÝÆâÃÒ¹á¡Ê¹Åç¥¬¥¹¡Ë¤¬5Æü¡¢½é¤Î¸ø¼°Îý½¬¤ËÎ×¤ß¡¢8Æü¤Î¸½Ìò¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¤Ø¡ÖºÇ¸å¤À¤«¤é³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤È¿ôÇñ¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¡¢±¿Æ°²ñ¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ê¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¥½¥ÁÂç²ñ¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¼ïÌÜ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿42ºÐ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£22ºÐ¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤¡ÊÉÍ¾¾¤¤¤ï¤¿¿®ÍÑ¶â¸Ë¡Ë¤¬Í¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¸½¾õ¤ò¡ÖËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¿´¶¯¤¤¡£°Â¿´¤·¤ÆÂà¤±¤ë¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¼«¿ÈºÇ¸å¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤Ø¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¿®¤¸¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£