　テゲバジャーロ宮崎は5日、新シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。

　クラブ公式サイトによると、キャプテンはMF下川陽太(30)、副キャプテンはMF奥村晃司(27)、DF黒木謙吾(26)、MF阿野真拓(22)の3人となった。

　下川と阿野の2人は昨シーズン副キャプテンを務めていた。

・キャプテン、副キャプテンのコメント

下川陽太

「自分がキャプテンを務めるにあたって、足りないものやできないことはありますが、そこは皆んなに支えてもらいながら、「発した言葉に責任を持ってピッチ内外でチームを引っ張っていける」そんな存在でいられるよう、自分に出来ることを精一杯全力で全うしたいと思います!そして初心を忘れず、現状に甘えることなく、サッカーに対する情熱を燃やし続けて常に勝負に出る姿勢を前面に。常に自分らしく走り続けたいと思います!よろしくお願いします!」

奥村晃司

「副キャプテンとして、より一層責任感持ってこのチームのために全力を尽くします。よろしくお願いします」

黒木謙吾

「副キャプテンを務めさせていただくことになりました。自分なりにキャプテンを支えると同時に、チームがより良い方向に進むよう尽力したいと思います。よろしくお願いします」

阿野真拓

「昨年に引き続き、副キャプテンを任せていただくことになりました。キャプテンを支えながら、ピッチ内外で、チームがより良い方向に進めるよう、自分にできることを全力で取り組んでいきます。一人ひとりが力を発揮できるチームになるよう、日々の積み重ねを大切にしていきたいと思います。引き続き応援をよろしくお願いします!」