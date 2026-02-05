宮崎が新シーズンのキャプテン、副キャプテン3人を発表
テゲバジャーロ宮崎は5日、新シーズンのキャプテンと副キャプテンを発表した。
クラブ公式サイトによると、キャプテンはMF下川陽太(30)、副キャプテンはMF奥村晃司(27)、DF黒木謙吾(26)、MF阿野真拓(22)の3人となった。
下川と阿野の2人は昨シーズン副キャプテンを務めていた。
・キャプテン、副キャプテンのコメント
下川陽太
「自分がキャプテンを務めるにあたって、足りないものやできないことはありますが、そこは皆んなに支えてもらいながら、「発した言葉に責任を持ってピッチ内外でチームを引っ張っていける」そんな存在でいられるよう、自分に出来ることを精一杯全力で全うしたいと思います!そして初心を忘れず、現状に甘えることなく、サッカーに対する情熱を燃やし続けて常に勝負に出る姿勢を前面に。常に自分らしく走り続けたいと思います!よろしくお願いします!」
奥村晃司
「副キャプテンとして、より一層責任感持ってこのチームのために全力を尽くします。よろしくお願いします」
黒木謙吾
「副キャプテンを務めさせていただくことになりました。自分なりにキャプテンを支えると同時に、チームがより良い方向に進むよう尽力したいと思います。よろしくお願いします」
阿野真拓
「昨年に引き続き、副キャプテンを任せていただくことになりました。キャプテンを支えながら、ピッチ内外で、チームがより良い方向に進めるよう、自分にできることを全力で取り組んでいきます。一人ひとりが力を発揮できるチームになるよう、日々の積み重ねを大切にしていきたいと思います。引き続き応援をよろしくお願いします!」
