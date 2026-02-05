米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有（39）が1月31日、自身のXを更新し、母校である東北高校（宮城）のセンバツ出場を祝福した。投稿では「母校である東北高校が甲子園出場！優勝目指して頑張ってください」とつづり、後輩たちへエールを送っている。

投稿には、帽子を一斉に投げて歓喜する東北高校ナインの写真が添えられている。屋内練習場とみられる場所で、選手たちが声を上げる様子からは、喜びと高揚感がそのまま伝わってくる。OBであるダルビッシュの言葉も、チームにとって大きな励みとなりそうだ。東北高校は30日に行われた第98回選抜高校野球大会の選考委員会で、東北地区3枠目として選出され、3年ぶり21度目のセンバツ出場が決定。現チームとしては初めて春の甲子園の舞台に立つ。

【画像】ダルビッシュとシルト監督 ワイルドカードシリーズ カブス戦の２回、降板し試合を見つめるパドレスのダルビッシュ（手前）とシルト監督＝シカゴ（共同）

この投稿には、Xユーザーから「母校・東北高校の甲子園出場、本当に誇らしいですね」「ダルビッシュさんの準優勝を超えて欲しいですよね！」「応援の熱量が他人事でいられるわけなくない？」「母校の甲子園出場は嬉しいものですよね！ 有さんや真壁さんがいた時のような強い東北高校を期待したいです！」といった声が寄せられている。