

○ライト <1926> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.37％にあたる230万株(金額で70億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月6日から12月31日まで。取得した自社株は27年1月29日付で全て消却する。



○フレクト <4414> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の13.99％にあたる86万株(金額で12億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月6日から2月27日まで。



○ゼリア新薬 <4559> [東証Ｐ]

発行済み株式数の1.96％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は2月25日。



○フォースタ <7089> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.0％にあたる20万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月6日から3月31日まで。



○クリナップ <7955> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.22％にあたる80万株(金額で7億7440万円)を上限に、2月6日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。また、発行済み株数の2.67％にあたる100万株を2月27日付で消却する。



［2026年2月5日］



